В ночь на 25 сентября российские войска совершили атаку на Житомирскую область.

О последствиях атаки сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Атака на Житомирскую область 25 сентября: что известно

По словам Виталия Бунечка, ночью российские войска снова атаковали Житомирскую область. В результате ударов пострадали объекты транспортной инфраструктуры.

Сейчас смотрят

На местах попаданий возникли пожары. Спасатели ГСЧС локализовали возгорания.

По предварительным данным областных властей, информации о погибших или пострадавших в результате атаки на Житомирскую область 25 сентября в данный момент нет.

Более подробные данные о масштабах повреждений транспортной инфраструктуры пока не сообщались.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.