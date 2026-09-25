Взрывы в Одессе: атаковано помещение почтового оператора, есть погибший и пострадавший
Утром 25 сентября прогремели взрывы в Одессе во время атаки российских ударных дронов.
О последствиях атаки сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Взрывы в Одессе 25 сентября: что известно
В ночь на 25 сентября российские войска несколько раз атаковали Одессу ударными дронами. По словам Сергея Лысака, с ночи в городе шесть раз объявляли воздушную тревогу. Однако до утра попаданий не зафиксировали.
Но уже утром российские войска снова атаковали город. После взрывов в Одессе сегодня, 25 сентября, стало известно о повреждениях частных жилых домов.
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг нанес серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора.
В результате утренней атаки один человек погиб. Еще один мужчина пострадал — его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Кроме жилых домов и помещений почтового оператора, в Одессе зафиксированы повреждения инфраструктуры.
На местах ударов продолжается ликвидация последствий. К работам привлечены все соответствующие службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.