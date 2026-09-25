Утром 25 сентября прогремели взрывы в Одессе во время атаки российских ударных дронов.

О последствиях атаки сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В ночь на 25 сентября российские войска несколько раз атаковали Одессу ударными дронами. По словам Сергея Лысака, с ночи в городе шесть раз объявляли воздушную тревогу. Однако до утра попаданий не зафиксировали.

Сейчас смотрят

Но уже утром российские войска снова атаковали город. После взрывов в Одессе сегодня, 25 сентября, стало известно о повреждениях частных жилых домов.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг нанес серию массированных ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора.

В результате утренней атаки один человек погиб. Еще один мужчина пострадал — его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Кроме жилых домов и помещений почтового оператора, в Одессе зафиксированы повреждения инфраструктуры.

На местах ударов продолжается ликвидация последствий. К работам привлечены все соответствующие службы.