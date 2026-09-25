Два медучреждения повреждены во время утренних взрывов в Запорожье сегодня, 25 сентября.

О последствиях атаки сообщил и. о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье 25 сентября: что известно

По информации областных властей, после взрывов в Запорожье сегодня, 25 сентября, зафиксировали попадания по нескольким объектам.

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Одним из них стало медицинское учреждение. В результате удара там возник пожар.

Из медучреждения эвакуировали пятерых человек. По предварительным данным, один мужчина получил легкие травмы, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Других раненых среди эвакуированных нет.

Позже стало известно, что в результате утренней атаки пострадало еще одно медицинское учреждение Запорожья. Там повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. Люди на этом месте не пострадали.

На местах ударов работают соответствующие службы. Информация о последствиях утренних взрывов в Запорожье 25 сентября и возможных новых повреждениях уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА