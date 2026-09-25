Во время воздушных атак на Украину Россия одновременно применяет реактивные БпЛА, Шахеды, Герберы и дроны-имитаторы.

Кроме того, противник учитывает дожди, туманы и облачность, пытаясь использовать погоду для достижения своих целей.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил во время национального телемарафона Єдині новини.

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По словам Игната, российские войска используют разные тактические приемы и маршруты полета беспилотников в зависимости от целей конкретной атаки.

В частности, противник сочетает реактивные БпЛА с обычными Шахедами, Герберами и дронами-имитаторами.

— Враг использует разные тактические приемы, разные маршруты для достижения тех или иных целей, — отметил Игнат.

При этом реактивные беспилотники, несмотря на свои технические возможности, не всегда летят на максимальной скорости.

По словам спикера Воздушных сил, такой БпЛА может лететь со скоростью около 170 км/ч. В таком случае он становится более уязвимым для поражения, в частности стрелковым оружием и дронами-перехватчиками.

Еще одним фактором, который российские войска пытаются использовать во время воздушных атак, являются погодные условия.

Игнат отметил, что осенью все чаще бывают облачность, дожди и туманы.

— Противник использует капризы погоды. Понятно, что сейчас уже облачная погода, дожди, туманы, поэтому все это будет использоваться противником для достижения своих целей, — подчеркнул он.

В то же время украинские силы также учитывают погодные условия при организации противовоздушной обороны.

Игнат объяснил, что из-за большого количества беспилотников разных типов и ограниченного количества средств противодействия важно эффективно распределять их как на тактическом уровне, так и между регионами.

— Здесь взаимодействие должно быть на самом высоком уровне, чтобы добиваться высоких результатов, — подытожил спикер Воздушных сил.

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