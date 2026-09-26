На протяжении ночи российские оккупационные войска снова нанесли удары по Киевской области. В результате атаки ранения получили два человека. Также зафиксированы повреждения жилищного сектора и промышленных объектов в нескольких районах региона.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Наибольшие разрушения вражеский обстрел нанес в Бориспольском районе. Там в результате попадания вспыхнул пожар в складском здании.

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Ранения получили двое граждан, один из которых в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

Совместными усилиями подразделений ГСЧС и специалистов местной пожарной охраны огонь удалось быстро ликвидировать.

Последствия ночных ударов зафиксированы и в других уголках Киевской области.

В частности, в Обуховском районе в результате обстрела получил повреждения частный жилой дом, а также два легковых автомобиля.

В Бучанском районе зафиксировано разрушение и повреждение частного жилого дома.

Всю ночь спасатели неоднократно привлекались к ликвидации последствий российской атаки и обследования территории Киевской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 676-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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