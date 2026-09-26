Ночная атака на Киевщину: есть раненые, повреждены дома и склад
- В результате российской атаки на Киевщину в Бориспольском районе пострадали два человека.
- В Обуховском и Бучанском районах повреждены дома.
На протяжении ночи российские оккупационные войска снова нанесли удары по Киевской области. В результате атаки ранения получили два человека. Также зафиксированы повреждения жилищного сектора и промышленных объектов в нескольких районах региона.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Наибольшие разрушения вражеский обстрел нанес в Бориспольском районе. Там в результате попадания вспыхнул пожар в складском здании.
Ранения получили двое граждан, один из которых в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.
Совместными усилиями подразделений ГСЧС и специалистов местной пожарной охраны огонь удалось быстро ликвидировать.
Последствия ночных ударов зафиксированы и в других уголках Киевской области.
В частности, в Обуховском районе в результате обстрела получил повреждения частный жилой дом, а также два легковых автомобиля.
В Бучанском районе зафиксировано разрушение и повреждение частного жилого дома.
Всю ночь спасатели неоднократно привлекались к ликвидации последствий российской атаки и обследования территории Киевской области.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.