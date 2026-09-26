Ночная атака на Одесскую область: повреждено более 10 домов, отель и предприятие
В ночь на 26 сентября российские оккупационные войска совершили массированный обстрел гражданской инфраструктуры Одесской области. В результате вражеских ударов на юге региона разрушения получили жилые дома, административные сооружения и коммерческие объекты.
Обновлено в 10:30. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одесскую область: какие последствия 26 сентября
По данным главы ОВА, под ударом оказалась гражданская инфраструктура южных районов Одесской области. В частности, зафиксированы следующие разрушения:
- повреждены фасады и остекление более 10 частных и многоэтажных жилых домов;
- повреждения получил гостинично-ресторанный комплекс;
- зафиксировано разрушение административных зданий на территории местного предприятия.
Уже около 10.30 стало известно, что российские войска атаковали автодорогу в Одесской области. Повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся. Пострадали три человека.
На местах попадания и падения обломков идет ликвидация последствий вражеской атаки. К работам привлечены все необходимые экстренные и профильные службы региона.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 676-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА