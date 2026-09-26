В субботу, 26 сентября, произошла авария с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей. В результате ДТП на Житомирщине сегодня пострадали шестеро человек, в том числе трое детей. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

ДТП на Житомирщине 26 сентября: какие последствия

— Авария произошла утром возле села Березовка Житомирского района с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей, — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью электроинструмента освободили водителя одного из автомобилей, который оказался зажатым в салоне, и передали его медикам.

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Других пострадавших также госпитализировали.

Напомним, 24 сентября около 14:30 на улице Витрука в Житомире произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и троллейбуса.

По предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с троллейбусом, после чего легковик загорелся.

В результате аварии водитель ВАЗ и его 24-летний пассажир погибли на месте. Водителем троллейбуса был 49-летний житель Житомира.

Полиция начала расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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