ДТП на Житомирщине 26 сентября: столкнулись четыре автомобиля, шестеро пострадавших
- ДТП на Житомирщине произошло сегодня утром возле села Березовка Житомирского района.
- В аварии столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля.
В субботу, 26 сентября, произошла авария с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей. В результате ДТП на Житомирщине сегодня пострадали шестеро человек, в том числе трое детей. Обошлось без жертв.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
ДТП на Житомирщине 26 сентября: какие последствия
— Авария произошла утром возле села Березовка Житомирского района с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей, — говорится в сообщении.
Спасатели с помощью электроинструмента освободили водителя одного из автомобилей, который оказался зажатым в салоне, и передали его медикам.
Других пострадавших также госпитализировали.
Напомним, 24 сентября около 14:30 на улице Витрука в Житомире произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ и троллейбуса.
По предварительным данным, 46-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и столкнулся с троллейбусом, после чего легковик загорелся.
В результате аварии водитель ВАЗ и его 24-летний пассажир погибли на месте. Водителем троллейбуса был 49-летний житель Житомира.
Полиция начала расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.