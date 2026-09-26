Во время ночной атаки на Украину российские войска применили беспилотники разных типов.

Об этом 26 сентября сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, как отмечают защитники неба, началась еще с 18:00 25 сентября.

Сейчас смотрят

С этого времени россияне запустили 173 ударных дронов типа Shahed (более 50 из которых составляли реактивные), Гербера, БпЛА-имитаторы типа Пародия.

Летели беспилотники из районов российских Орла, Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска, Шаталова; временно оккупированного Донецка, а также из Гвардейского, что в пока оккупированном Крыму.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 07:30 26 сентября сбили или приглушили 134 БпЛА.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях. Еще на восьми локациях упали сбитые дроны или их обломки.

Атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остается несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 676-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.