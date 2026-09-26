РФ нанесла ракетный удар по Лебяжьему на Харьковщине: среди пострадавших — дети
Атака на Харьковщину произошла днем 26 сентября. Россияне нанесли ракетный удар по селу Лебяжье Чугуевского района. Известно о пяти пострадавших.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Атака на Харьковщину 26 сентября: какие последствия
— Четыре человека получили ранения. Среди пострадавших двое детей, пяти и двенадцати лет, которые получили острую реакцию на стресс, — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Харьковской ОВА Анна Гонтар рассказала Суспільному, что количество пострадавших увеличилось до пяти. Взрывные ранения получил 13-летний мальчик.
В результате атаки на Харьковщину сегодня повреждены многоквартирный дом и 15 автомобилей. Экстренные службы работают на месте удара.
Напомним, сегодня утром российские войска атаковали Харьковскую область, нанеся удар по аграрному предприятию.
В результате атаки погибли шестеро работников фермы, которые сортировали овощи, еще 12 человек получили ранения.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 676-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.