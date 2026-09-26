В ночь на 26 сентября российские войска массированно атаковали Киев ударными беспилотниками. Есть последствия в нескольких районах после ночной атаки и пять пострадавших.

Обновлено в 09:48. О последствиях сообщают Киевская городская военная администрация и мэр столицы Виталий Кличко.

Ночные взрывы в Киеве: какие последствия 26 сентября

В частности, в Соломенском районе загорелось офисное здание в результате падения беспилотника. По предварительной информации, на другой локации обломки рухнули на открытой территории.

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Также в Соломенском районе дрон попал между пятиэтажным жилым домом и торговым заведением.

Вскоре в результате падения беспилотника возник пожар в пятиэтажном жилом доме и магазине, расположенном на первом этаже дома. Из дома спасли 20 человек.

В настоящее время четыре человека пострадали в жилом доме в Соломенском районе, где возник пожар.

Уже около 08:50 в результате падения беспилотника возникло возгорание и задымление в офисном здании в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место.

Кроме того, в Оболонском районе обломки упали на открытой территории. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет.

На другой локации дрон упал на двухэтажное здание. Предварительно, дошкольного учебного заведения. На месте возник пожар.

Вскоре стало известно, что в Оболонском районе повреждено складское здание. Есть один пострадавший в результате падения дрона на нежилое здание.

В Дарницком районе был пожар на территории рядом со складскими зданиями.

В Святошинском районе беспилотник упал на территорию ТРЦ, возникло возгорание и разрушение одного из магазинов. Вскоре пожар потушили на месте.

В течение дня 25 сентября Россия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате ударов дронов есть семеро погибших и 59 пострадавших.

По информации Кличко, 25 раненых находятся в городских больницах. Один из них остается в тяжелом состоянии.

Все это время в столице был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за опасности дронов — желтый уровень.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 676-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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