Российские военные атаковали рынок и частный дом в Запорожье. Из-за удара беспилотника в доме погибли две женщины, ранены мужчина с ребенком.

Об этом сообщают секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко, исполняющий обязанности главы ОВА Михаил Семикин и сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.

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Российский беспилотник ударил по частному дому в одном из районов Запорожья, где возник пожар. Вскоре под завалами нашли двух человек — Людмилу и Василину.

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— Россияне отобрали у мужа жену и мать, у его трехлетнего сына Артема — маму и бабушку. Этого не вернуть. Не исправить. Не компенсировать, – сообщил Семикин.

Всего в разрушенном частном доме находились четыре человека, среди которых и ребенок. Ранения получили маленький мальчик и 45-летний мужчина.

Кроме того, в Запорожье есть повреждения жилого дома и нежилого помещения.

Еще одно последствие утренней атаки на Запорожье — под удар попал один из рынков города, в результате чего вспыхнул пожар.

Также в результате российской атаки пострадало ветеранское пространство — Ветеран о Запорожье.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 676-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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