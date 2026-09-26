Взрывы в Запорожье: РФ попала в дом, погибли мама и бабушка 3-летнего мальчика
- В результате российского удара беспилотником по частному дому в Запорожье погибли две женщины, а мужчина с трехлетним сыном получили ранения.
- Кроме того, под обстрелы попали городской рынок, жилые здания и ветеранское пространство.
Российские военные атаковали рынок и частный дом в Запорожье. Из-за удара беспилотника в доме погибли две женщины, ранены мужчина с ребенком.
Об этом сообщают секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко, исполняющий обязанности главы ОВА Михаил Семикин и сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.
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Российский беспилотник ударил по частному дому в одном из районов Запорожья, где возник пожар. Вскоре под завалами нашли двух человек — Людмилу и Василину.
— Россияне отобрали у мужа жену и мать, у его трехлетнего сына Артема — маму и бабушку. Этого не вернуть. Не исправить. Не компенсировать, – сообщил Семикин.
Всего в разрушенном частном доме находились четыре человека, среди которых и ребенок. Ранения получили маленький мальчик и 45-летний мужчина.
Кроме того, в Запорожье есть повреждения жилого дома и нежилого помещения.
Еще одно последствие утренней атаки на Запорожье — под удар попал один из рынков города, в результате чего вспыхнул пожар.
Также в результате российской атаки пострадало ветеранское пространство — Ветеран о Запорожье.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 676-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.