Атака на Киевскую область 27 сентября: горели склад и офис, есть погибший и раненые
Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки на Киевскую область 27 сентября.
О последствиях атаки сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Атака на Киевскую область 27 сентября: что известно
По словам Ткаченко, в Вишневом Бучанского района в результате попадания вражеского БпЛА повреждено пять автомобилей. Также на месте возник пожар.
В результате атаки погиб один человек, еще трое пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Позже стало известно еще об одном пострадавшем в Фастовском районе. Там повреждено предприятие по производству окон и два автомобиля.
Ранение получил охранник предприятия. Мужчину госпитализировали, его состояние и характер травм уточняются. Таким образом, количество пострадавших в результате атаки на Киевскую область возросло до четырех.
Новые повреждения зафиксировали и в Броварском районе. В результате атаки повреждено складское здание — часть крыши и фасад. Также повреждено недостроенное административное здание другого предприятия.
В самих Броварах бушевали пожары в складском и офисном зданиях.
На местах работают спасатели и другие необходимые службы.
В Киевской ОВА сообщили, что после российского обстрела в городах Бровары и Обухов временно ухудшилось качество воздуха.
По данным мониторинговых постов, основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль.
До улучшения ситуации жителям советуют держать окна закрытыми, не находиться долго на открытом воздухе и пить достаточно воды.
В то же время в других населенных пунктах Киевской области, где ведут мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировали. Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.