Один человек погиб и четверо пострадали в результате атаки на Киевскую область 27 сентября.

О последствиях атаки сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По словам Ткаченко, в Вишневом Бучанского района в результате попадания вражеского БпЛА повреждено пять автомобилей. Также на месте возник пожар.

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В результате атаки погиб один человек, еще трое пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позже стало известно еще об одном пострадавшем в Фастовском районе. Там повреждено предприятие по производству окон и два автомобиля.

Ранение получил охранник предприятия. Мужчину госпитализировали, его состояние и характер травм уточняются. Таким образом, количество пострадавших в результате атаки на Киевскую область возросло до четырех.

Новые повреждения зафиксировали и в Броварском районе. В результате атаки повреждено складское здание — часть крыши и фасад. Также повреждено недостроенное административное здание другого предприятия.

В самих Броварах бушевали пожары в складском и офисном зданиях.

На местах работают спасатели и другие необходимые службы.

В Киевской ОВА сообщили, что после российского обстрела в городах Бровары и Обухов временно ухудшилось качество воздуха.

По данным мониторинговых постов, основным загрязнителем сейчас является мелкодисперсная пыль.

До улучшения ситуации жителям советуют держать окна закрытыми, не находиться долго на открытом воздухе и пить достаточно воды.

В то же время в других населенных пунктах Киевской области, где ведут мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировали. Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.