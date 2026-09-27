Сегодня днем ​​РФ тремя авиабомбами ударили по центральной части Сум.

Атака на Сумы 27 сентября: что известно

Как сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский, россияне тремя авиабомбами ударили по центральной части города. Одно из попаданий – по территории специализированного детского дома.

– Целенаправленная атака против маленьких жизней, – подчеркнул он.

К сожалению, известно о двух погибших людях от этого обстрела, среди них — 16-летняя девушка.

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— Светлая память и соболезнование близким. По меньшей мере, пять человек получили ранения. Всем оказывается необходимая помощь, – добавил он.

В то же время министр МВД отметил, что в последние недели враг почти непрерывно атакует гражданскую инфраструктуру. Накануне под ударами оказались школы и детский сад в Киеве, в Киевской области. Сегодня в столице среди пострадавших от обстрелов также есть дети.

По его словам, это сознательный и циничный террор и фактически охота на людей, в чем нет никакого военного смысла.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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