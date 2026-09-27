Отец Адриан, который получил ранение во время нападения с ножом в монастыре в польском Ярославе, призвал не винить за преступление на всех украинцев.

Нападение в монастыре в Польше: отец Адриан выступил с призывом

Через два дня после нападения Ярославское аббатство снова открылось для верующих, пишет Onet. В субботу там молились о погибшем священнике Станиславе Збойновиче и еще четырех человек, пострадавших в результате атаки.

Во время мессы проповедь произнес отец Адриан — один из раненых. Священник, у которого были забинтованы голова и рука, оставались синяки на лице, заявил, что прощает 31-летнего нападающего. По его словам, он говорит о прощении также от имени погибшего отца Станислава.

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Священник призвал верующих молиться за нападающего и попросил не переносить отношение к нему на весь украинский народ.

— Я также хотел бы попросить вас не винить народ, из которого происходит преступник… Зло было совершено конкретным лицом, несущим ответственность за свои действия. Поэтому я прошу вас не отвечать злом на зло, а отвечать любовью, поддержкой и пониманием, – добавил он.

Напомним, что нападение произошло утром 24 сентября на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской.

По данным польских правоохранителей, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек — четырех мужчин и женщину. Один из священников в результате полученных ранений погиб.

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