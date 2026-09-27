В результате взрывов в Днепре 27 сентября вспыхнул пожар.

О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 27 сентября: что известно

Взрывы в Днепре сегодня, 27 сентября, стали следствием вражеской атаки. После удара в городе возник пожар.

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По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, данные о возможных пострадавших пока уточняются.

Информации о том, какой именно объект получил повреждения, от областной власти не было.

Отметим, что перед этим российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы области. В общей сложности враг более 20 раз применял беспилотники и артиллерию.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины. Повреждены предприятие и рынок, возникли пожары.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Николаевскую общину. Раненого мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.