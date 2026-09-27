Взрывы в Киеве: есть попадание в админздание и 9-этажный дом
В Киеве 27 сентября прогремели взрывы, зафиксированы попадания в двух районах.
Взрывы в Киеве 27 сентября: что известно
Как сообщил городской голова Виталий Кличко, в Голосеевском районе предварительно есть попадание в административное здание.
Также в Дарницком районе зафиксировано попадание БпЛА в 9-этажное жилое здание на уровне 4-5 этажей.
Экстренные службы направляются на место.
Напомним, что российские войска атакуют столицу беспилотниками с ночи 27 сентября.
В Соломенском районе Киева зафиксировали попадание в складское и офисное здания, а обломки упали на помещение одного из учебных заведений.
Как сообщили в ГСЧС, на одной из локаций вспыхнуло одноэтажное здание СТО. Еще по одному адресу при ликвидации пожара в нежилом здании спасатели обнаружили тело мужчины.
В Шевченковском районе в результате атаки также повреждено нежилое здание.
По последней информации мэра Киева Виталия Кличко, пострадали четыре человека, в том числе две 16-летние девушки.
Кроме того, во время атаки на Киев 27 сентября было повреждено здание головного офиса Киевстара.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.