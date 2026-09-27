В Киеве 27 сентября прогремели взрывы, зафиксированы попадания в двух районах.

Взрывы в Киеве 27 сентября: что известно

Как сообщил городской голова Виталий Кличко, в Голосеевском районе предварительно есть попадание в административное здание.

Также в Дарницком районе зафиксировано попадание БпЛА в 9-этажное жилое здание на уровне 4-5 этажей.

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Экстренные службы направляются на место.

Напомним, что российские войска атакуют столицу беспилотниками с ночи 27 сентября.

В Соломенском районе Киева зафиксировали попадание в складское и офисное здания, а обломки упали на помещение одного из учебных заведений.

Как сообщили в ГСЧС, на одной из локаций вспыхнуло одноэтажное здание СТО. Еще по одному адресу при ликвидации пожара в нежилом здании спасатели обнаружили тело мужчины.

В Шевченковском районе в результате атаки также повреждено нежилое здание.

По последней информации мэра Киева Виталия Кличко, пострадали четыре человека, в том числе две 16-летние девушки.

Кроме того, во время атаки на Киев 27 сентября было повреждено здание головного офиса Киевстара.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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