Во время утренних взрывов в Запорожье 27 сентября погиб, как минимум, один человек.

О последствиях атаки сообщил и. о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье 27 сентября: что известно

Утром 27 сентября российские войска атаковали Запорожье ударным беспилотником.

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По информации Михаила Семикина, в Шевченковском районе российский Shahed попал в дом частного сектора. После удара возник пожар.

В момент атаки рядом ехал автомобиль.

На данный момент известно, что в результате взрывов в Запорожье сегодня, 27 сентября, один человек погиб, еще один получил ранения.

Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Камышеваху и Новотаврийское в Запорожской области.

В Камышевахе в результате удара погиб мужчина, еще четверо людей — женщина и трое мужчин — получили ранения. Также разрушен один частный дом, еще несколько расположенных рядом повреждены.

Под утро стало известно об ударе по Новотаврийском. По словам Семикина, российские войска атаковали автомобиль, который ехал по селу. Машина загорелась, в результате чего погибли мужчина и женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 677-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.