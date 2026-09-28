Днем в понедельник, 28 сентября, продолжается вражеская атака на Киев. Зафиксировано попадание в административное здание.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Атака на Киев 28 сентября: какие последствия

— В Шевченковском районе попадание в семиэтажное административное здание на уровне 4 этажа, — говорится в сообщении.

Городской голова добавил, что экстренные службы направляются на место.

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У Telegram-каналах сообщают о попадании в медицинский центр Добробут, который находится неподалеку от здания Конституционного суда Украины.

— Сегодня днем россияне ударили еще и по зданию медицинского учреждения в центре столицы. Сейчас спасатели пытаются оперативно потушить пожар, — подтвердил президент Владимир Зеленский.

В результате попадания в отделение Добробута в Киеве пострадали семь человек, в том числе шесть работников медсети.

— Самое главное — все работники и посетители, к огромному счастью, живы. Сейчас семь человек пострадали, шестеро из них — работники Добробута. На место оперативно прибыли все свободные бригады нашей неотложной и оказали необходимую медицинскую помощь, нескольких человек доставили в приемные отделения нашей сети, — сообщили Интерфакс-Украина в Добробуте.

Отмечается, что повреждены и горят верхние этажи, где расположена Академия Добробут, а также первые этажи, где пожар охватил помещения поликлиники.

— С первого по третий этажи со внутреннего двора взрывной волной выбило окна, также повреждено медицинское оборудование, — отмечается в сообщении.

Напомним, взрывы в Киеве прозвучали утром 28 сентября во время российской атаки беспилотниками. Попадания и повреждения зафиксировали в нескольких районах столицы.

В Шевченковском районе беспилотник попал в офисное здание, в Печерском – загорелось офисное помещение.

В Подольском районе повреждено нежилое здание: возник пожар, частично разрушена кровля.

По состоянию на утро в столице было трое пострадавших. Все в Подольском районе. Двоим из них – 15-летним парню и девушке – медики оказали помощь на месте. Одного 17-летнего парня госпитализировали.

В результате атаки РФ днем было повреждено здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе Киева.

На месте вспыхнул масштабный пожар. Люди висели на окнах горящего здания НАН, пытаясь спастись. Сейчас известно как минимум об одной погибшей и четырех пострадавших.

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