В результате вражеской атаки в Броварском районе Киевской области получило повреждения складское здание. В зоне пожара зафиксировали незначительное превышение химического вещества аммиак NH3.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

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На месте атаки в Броварском районе возник пожар, который огнеборцам ГСЧС удалось локализовать. В настоящее время идет ее окончательная ликвидация.

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Специалисты провели на месте происшествия радиационную и химическую разведку. По данным мониторингового поста атмосферного воздуха, непосредственно в зоне пожара локально обнаружено незначительное превышение концентрации химического вещества — аммиака NH3.

В то же время в Киевской ОВА отмечают, что по городу Бровары никаких превышений нормы содержания аммиака не зафиксировано. Пока угрозы жизни и здоровью населения нет.

При обнаружении концентраций и длительного пребывания в зоне горения возможно легкое раздражение слизистых носов или пернение в горле. Также в воздухе может ощущаться запах продуктов горения, способный вызвать временный дискомфорт во время дыхания.

До полной стабилизации ситуации специалисты советуют держать окна и двери закрытыми, воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе, употреблять достаточное количество воды, выключить кондиционеры, а при наличии домашнего воздухоочистителя — включить его на максимальный режим.

В случае ухудшения самочувствия гражданам рекомендуют немедленно обращаться за помощью в медицинские учреждения.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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