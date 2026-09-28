Атаку российского ударного беспилотника зафиксировали в непосредственной близости от государственной границы с Польшей. В то же время попадание непосредственно в расположенный рядом пункт пропуска Ягодин не зафиксировано.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на информированные источники.

Дрон попал возле ПП Ягодин на границе с Польшей

По словам собеседника издания, российский ударный дрон попал в нескольких сотнях метров от линии границы.

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— Пункт пропуска Ягодин не пострадал, — уточнил источник.

Это уже не первый российский удар в пограничной зоне. Напомним, 13 сентября РФ нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда Укрзализныци в Волынской области — всего в двух километрах от границы с Польшей.

По данным Укрзализныци, за несколько минут до этой атаки на станции находился дипломатический поезд, в котором ехали советники по вопросам безопасности нескольких стран-членов ЕС и бывшие европейские чиновники, в частности, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

В то же время непосредственно во время самого удара на станции оставался другой поезд, в котором находился бывший директор американского Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус.

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