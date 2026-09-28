Один из корпусов Министерства образования и науки Украины поврежден в результате российской атаки на Киев. Среди работников министерства пострадавших нет.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

Корпус МОН Украины в Киеве поврежден в результате атаки

— Сегодня в результате атаки пострадало здание Национальной академии наук Украины. В результате попадания возник пожар. Внутри остаются люди, спасатели проводят операцию по их спасению. В результате атаки поврежден также один из корпусов Министерства образования и науки Украины, — отметил министр.

По словам Бутенко, среди работников МОН Украины пострадавших нет.

Сейчас смотрят

Министр подчеркнул, что Россия пытается запугать детей, родителей, педагогов и ученых, нарушить образовательный процесс и нормальную работу учреждений, разрушая образовательную и научную инфраструктуру.

Как утверждает Бутенко, безопасность всегда должна оставаться приоритетом в организации образовательного процесса или работы учреждений.

Кроме здания МОН, повреждена Национальная академия наук Украины в Шевченковском районе Киева в результате российской атаки. По словам очевидцев, люди висели на окнах горящего здания НАН, пытаясь спастись.

В результате взрывов в Киеве возникли пожары. Среди поврежденных объектов есть не только офисные здания и автозаправочные станции, но и жилая застройка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 678-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : Факти ICTV

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.