Корпус МОН Украины в Киеве поврежден в результате атаки РФ
Один из корпусов Министерства образования и науки Украины поврежден в результате российской атаки на Киев. Среди работников министерства пострадавших нет.
Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.
Корпус МОН Украины в Киеве поврежден в результате атаки
— Сегодня в результате атаки пострадало здание Национальной академии наук Украины. В результате попадания возник пожар. Внутри остаются люди, спасатели проводят операцию по их спасению. В результате атаки поврежден также один из корпусов Министерства образования и науки Украины, — отметил министр.
По словам Бутенко, среди работников МОН Украины пострадавших нет.
Министр подчеркнул, что Россия пытается запугать детей, родителей, педагогов и ученых, нарушить образовательный процесс и нормальную работу учреждений, разрушая образовательную и научную инфраструктуру.
Как утверждает Бутенко, безопасность всегда должна оставаться приоритетом в организации образовательного процесса или работы учреждений.
Кроме здания МОН, повреждена Национальная академия наук Украины в Шевченковском районе Киева в результате российской атаки. По словам очевидцев, люди висели на окнах горящего здания НАН, пытаясь спастись.
В результате взрывов в Киеве возникли пожары. Среди поврежденных объектов есть не только офисные здания и автозаправочные станции, но и жилая застройка.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 678-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.