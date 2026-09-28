Здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе Киева повреждено в результате российской атаки. На месте загорелся масштабный пожар. Люди люди висели на окнах горящего здания НАН, пытаясь спастись. Известно по меньшей мере об одной погибшей и четырех пострадавших.

Обновлено в 15:20. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко, президент Украины Владимир Зеленский, КГВА, глава Шевченковской РГА Александр Сазанович.

Здание НАН Украины в Киеве повреждено: последствия атаки 28 сентября

По информации в настоящее время, в историческом центре Киева, куда попал вражеский беспилотник, одна женщина погибла, сообщил Кличко. Он уточнил, что четыре человека пострадали.

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— Российский удар против здания украинской Академии наук. Сейчас идет спасательная операция, тушат пожар, ищут людей, которые могли находиться в здании. Все службы привлечены, – заявил Зеленский.

Как сообщили очевидцы с места событий, люди висели на окнах горящего здания НАН, пытаясь спастись после российской атаки.

Возле здания Национальной академии наук Украины в Киеве работают все необходимые службы. На месте идет спасательная операция.

— Людей просят не приближаться к месту происшествия и не мешать спасателям, — сообщил Сазанович.

Кроме того, во время взрывов в Киеве были атакованы фармацевтическая компания и автозаправочные станции.

Всего с начала суток 28 сентября от атак РФ в Киеве пострадали 14 человек. Шестеро из них находятся в стационарах городских больниц. Погибла одна женщина.

По словам Зеленского, Украина ответит России за такие атаки. Он утверждает, что каждый из партнеров должен видеть, что поддержка Украины помогает сохранить жизнь людей, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован.

Президент подчеркнул, что Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия. Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 678-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : Факти ICTV

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