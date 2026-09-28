Предприятие Укрзализныци в Запорожье попало под удар РФ: более 10 раненых
- Российские войска нанесли удар по предприятию Укрзализныци в Запорожье без предварительной фиксации воздушной угрозы.
- В результате обстрела 13 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Российские оккупационные войска нанесли удар по предприятию Укрзализныци в Запорожье, которое продолжало работать, несмотря на постоянные вражеские угрозы. Обстрел произошел без фиксации воздушных тревог в соответствующих системах оповещения.
Об этом сообщил глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.
Предприятие Укрзализныци в Запорожье попало под атаку
В результате вражеского обстрела предприятия Укрзализныци в Запорожье есть много раненых среди работников.
По словам Перцовского, известно о 13 пострадавших из-за российской атаки.
Он отметил, что среди них более трое сотрудников получили достаточно тяжелые ранения. По сообщениям врачей, угрозы их жизни нет. Еще 10 человек получили более легкие травмы.
Информация о количестве пострадавших и их положении продолжает уточняться.
Перцовский отметил, что на месте происшествия и в больницах рядом находятся представители Укрзализныци, чтобы предоставить травмированным железнодорожникам всю необходимую помощь. Также он выразил благодарность Запорожской областной военной администрации за поддержку.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.