В Харькове в результате российской атаки управляемыми авиабомбами повреждены жилые дома в Киевском и Салтовском районах. Одна из управляемых авиабомб попала в многоэтажку.

По состоянию на 08:30 известно о 25 пострадавших только в Салтовском районе.

О последствиях атаки сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

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Около 04:00 Олег Синегубов сообщил о российских ударах в Киевском и Салтовском районах Харькова.

Впоследствии стало известно, что в Салтовском районе управляемая авиабомба попала в многоквартирный жилой дом. В результате удара разрушены два этажа.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате обстрела КАБами повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах.

Позже глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Салтовском районе число пострадавших достигло 22, в том числе пострадало восемь детей.

– 2-летний и 8-летний мальчики госпитализированы. 3-летняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили медицинскую помощь на месте, – написал он.

Также ранения получила 14-летняя девочка, ее пришлось госпитализировать.

По словам Синегубова, российский удар пришелся на второй этаж многоквартирного жилого дома. В результате попадания разрушены второй и третий этажи.

На месте работают подразделения ГСЧС, бригады скорой медицинской помощи и полиция.

Напомним, 26 сентября российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по Харькову. Вражеские дроны поразили гражданскую инфраструктуру и жилой сектор в Киевском и Салтовском районах города, в результате чего были ранены люди.

Фото: Олег Синєгубов

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