Взрывы в Киеве: БПЛА нанесли удары по офисным зданиям и АЗС, есть пострадавшие
- Российская атака затронула сразу несколько районов Киева и вызвала пожары.
- Среди поврежденных объектов есть не только офисные здания и АЗС, но и жилая застройка.
- В результате ударов есть пострадавшие, а экстренные службы продолжают ликвидировать последствия.
Взрывы в Киеве раздались утром 28 сентября во время российской атаки беспилотниками. Попадания и повреждения зафиксированы в нескольких районах столицы.
По данным ГСЧС, пострадали четыре человека.
Взрывы в Киеве 28 сентября: что известно
В 05:46 Киевская городская военная администрация сообщила о воздушной тревоге из-за угрозы ударных дронов и призвала жителей столицы укрыться в убежищах.
Около 06:00 в КГВА сообщили, что в Оболонском районе в результате попадания БПЛА повреждена автозаправочная станция.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что повреждены колонки АЗС, возник пожар.
В Шевченковском районе беспилотник попал в офисное здание, в Печерском – загорелось офисное помещение.
В Подольском районе повреждено нежилое здание: возник пожар, частично разрушена крыша.
– С начала суток 28 сентября в столице зарегистрировано три пострадавших. Все они находятся в Подольском районе. Двум из них – 15-летнему юноше и девушке – медики оказали помощь на месте. Еще одного – 17-летнего юношу – госпитализировали, – сообщил Кличко.
По данным ГСЧС, во время повторного попадания взрывная волна повредила окна в соседнем жилом доме. Спасатели обнаружили троих пострадавших.
В Голосеевском районе БПЛА попал в частный двухэтажный дом. Один человек пострадал.
Позже Кличко добавил, что в Голосеевском районе БПЛА попал в кафе возле АЗС.
Напомним, вечером 27 сентября в Киеве прогремели взрывы, были попадания в двух районах.