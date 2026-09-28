Взрывы в Киеве раздались утром 28 сентября во время российской атаки беспилотниками. Попадания и повреждения зафиксированы в нескольких районах столицы.

По данным ГСЧС, пострадали четыре человека.

Взрывы в Киеве 28 сентября: что известно

В 05:46 Киевская городская военная администрация сообщила о воздушной тревоге из-за угрозы ударных дронов и призвала жителей столицы укрыться в убежищах.

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Около 06:00 в КГВА сообщили, что в Оболонском районе в результате попадания БПЛА повреждена автозаправочная станция.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что повреждены колонки АЗС, возник пожар.

В Шевченковском районе беспилотник попал в офисное здание, в Печерском – загорелось офисное помещение.

В Подольском районе повреждено нежилое здание: возник пожар, частично разрушена крыша.

– С начала суток 28 сентября в столице зарегистрировано три пострадавших. Все они находятся в Подольском районе. Двум из них – 15-летнему юноше и девушке – медики оказали помощь на месте. Еще одного – 17-летнего юношу – госпитализировали, – сообщил Кличко.

По данным ГСЧС, во время повторного попадания взрывная волна повредила окна в соседнем жилом доме. Спасатели обнаружили троих пострадавших.

В Голосеевском районе БПЛА попал в частный двухэтажный дом. Один человек пострадал.

Позже Кличко добавил, что в Голосеевском районе БПЛА попал в кафе возле АЗС.

Напомним, вечером 27 сентября в Киеве прогремели взрывы, были попадания в двух районах.

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