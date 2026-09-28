Взрывы в Одессе прогремели 28 сентября во время российской атаки.

О последствиях атаки сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

Взрывы в Одессе 28 сентября: что известно

Днём 28 сентября российские войска атаковали Одессу. В результате удара был повреждён многоэтажный жилой дом.

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По словам Сергея Лысака, на 12-м этаже разрушена квартира. Взрывная волна повредила фасад дома, балконы и окна с первого по 11-й этаж.

Олег Кипер сообщил, что после атаки в многоэтажке возник пожар.

По информации Лысака, в результате вражеской атаки на Одессу пострадали четыре человека, среди них — ребенок.

На месте работают экстренные службы. Также разворачивают оперативные штабы для оказания помощи жильцам поврежденного дома.

Информация о последствиях взрывов в Одессе 28 сентября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 678-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.