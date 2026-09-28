Взрывы в Одессе 28 сентября: разрушена квартира в многоэтажке, есть пострадавшие
Взрывы в Одессе прогремели 28 сентября во время российской атаки.
О последствиях атаки сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер и начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.
Взрывы в Одессе 28 сентября: что известно
Днём 28 сентября российские войска атаковали Одессу. В результате удара был повреждён многоэтажный жилой дом.
По словам Сергея Лысака, на 12-м этаже разрушена квартира. Взрывная волна повредила фасад дома, балконы и окна с первого по 11-й этаж.
Олег Кипер сообщил, что после атаки в многоэтажке возник пожар.
По информации Лысака, в результате вражеской атаки на Одессу пострадали четыре человека, среди них — ребенок.
На месте работают экстренные службы. Также разворачивают оперативные штабы для оказания помощи жильцам поврежденного дома.
Информация о последствиях взрывов в Одессе 28 сентября уточняется.
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