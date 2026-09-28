РФ снова ударила по фармзаводу Дарница в Киеве: какие последствия
- Российские войска 28 сентября снова нанесли удар по фармацевтическому заводу Дарница в Киеве.
- В результате атаки никто из сотрудников предприятия не пострадал, а в компании призвали соблюдать информационную тишину.
В понедельник, 28 сентября, российские оккупационные войска снова нанесли удар по фармацевтическому заводу Дарница в Киеве.
Об этом сообщили в компании Дарница, а также подтвердила член стратегического совета фармацевтической компании и соучредитель Zagoriy Foundation Екатерина Загорий.
Завод Дарница в Киеве попал под атаку: какие последствия
В компании Дарница подчеркнули, что самое главное — среди сотрудников предприятия нет пострадавших в результате российской атаки.
— Сегодня, в понедельник, 28 сентября, россия снова нанесла удары по фармацевтическому заводу Дарница. Самое важное: пострадавших нет. Все живы. Сложно привыкнуть к мнению, что место, куда люди ежедневно приходят работать и производить лекарства для других людей, снова становится целью, — отметила Загорий.
В фармацевтической компании Дарница и руководстве предприятия призвали украинцев и медиа воздержаться от публикации любых фото и видео с места событий, а также не разглашать детали о последствиях удара.
— Родной, Киев, держись. Большая просьба не публиковать фото и видео с места событий. Это касается не только нашего бизнеса. Не помогайте врагу, – говорится в сообщении компании.
Следует отметить, что это уже не первый подобный удар. В частности, 23 сентября Россия атаковала фармацевтический завод Дарница в Киеве. Тогда обошлось без погибших, однако в компании просили не распространять последствия обстрелов.
Кроме завода, здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе Киева повреждено в результате российской атаки. На месте вспыхнул масштабный пожар, есть погибшие и пострадавшие.
Также один из корпусов Министерства образования и науки Украины попал под удар, однако там обошлось без пострадавших среди работников.
Фото: Екатерина Загорий