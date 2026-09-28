В понедельник, 28 сентября, российские оккупационные войска снова нанесли удар по фармацевтическому заводу Дарница в Киеве.

Об этом сообщили в компании Дарница, а также подтвердила член стратегического совета фармацевтической компании и соучредитель Zagoriy Foundation Екатерина Загорий.

Завод Дарница в Киеве попал под атаку: какие последствия

В компании Дарница подчеркнули, что самое главное — среди сотрудников предприятия нет пострадавших в результате российской атаки.

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— Сегодня, в понедельник, 28 сентября, россия снова нанесла удары по фармацевтическому заводу Дарница. Самое важное: пострадавших нет. Все живы. Сложно привыкнуть к мнению, что место, куда люди ежедневно приходят работать и производить лекарства для других людей, снова становится целью, — отметила Загорий.

В фармацевтической компании Дарница и руководстве предприятия призвали украинцев и медиа воздержаться от публикации любых фото и видео с места событий, а также не разглашать детали о последствиях удара.

— Родной, Киев, держись. Большая просьба не публиковать фото и видео с места событий. Это касается не только нашего бизнеса. Не помогайте врагу, – говорится в сообщении компании.

Следует отметить, что это уже не первый подобный удар. В частности, 23 сентября Россия атаковала фармацевтический завод Дарница в Киеве. Тогда обошлось без погибших, однако в компании просили не распространять последствия обстрелов.

Кроме завода, здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе Киева повреждено в результате российской атаки. На месте вспыхнул масштабный пожар, есть погибшие и пострадавшие.

Также один из корпусов Министерства образования и науки Украины попал под удар, однако там обошлось без пострадавших среди работников.

Фото: Екатерина Загорий

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