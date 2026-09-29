В Одессе утром 29 сентября громко – там раздаются взрывы.

Взрывы в Одессе 29 сентября: что известно

Перед тем, как в Одессе прогремели взрывы Воздушные силы ВСУ сообщали о движении в сторону города из акватории Черного моря реактивного БпЛА.

В то же время начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщал, что ночью и утром РФ атаковала инфраструктуру, в результате чего возник пожар, который оперативно потушили.

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В результате вражеской атаки на инфраструктуру уничтожены три грузовых автомобиля, еще восемь — получили повреждения. Также повреждены здания.

По предварительной информации, обошлось без травмированных.

По его словам, продолжаются работы по ликвидации последствий в пострадавшей от вчерашнего удара многоэтажке.

Кроме того, взрывной волной задело остекление соседних домов и одного из учебных заведений. Специалисты закрывают отверстия.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате вражеских ударов по Одесской области зафиксированы разрушения гражданское предприятие. Пострадали 6 человек.

Вражескими ударами повреждены объекты портовой инфраструктуры, лицей, приют для животных, частный жилой дом, легковой и грузовой транспорт. Еще два человека пострадали. В ряде мест возникли пожары.

Напомним, что 28 сентября РФ также била по Одессе. В результате вчерашней атаки травмировались шесть человек. Двое из них остаются в больнице.

Городские службы продолжают работать на местах: оказывать помощь жителям и устранять последствия обстрела, сообщили Сергей Лысак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 679-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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