Несмотря на попытки локализовать производство дронов и ракет, Россия по-прежнему критически зависит от деталей из других стран.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Россия до сих пор зависит от иностранных компонентов для дронов

По словам Зеленского, Москва пытается полностью локализовать производство своих дронов и ракет, но оно все равно критически зависит от иностранных компонентов.

Сейчас смотрят

Президент отметил, что цепочки поставок деталей, необходимых для российского производства, идут из Европы, США, Китая, Японии и многих других стран.

При этом, по его словам, большинство компаний, чьи компоненты до сих пор попадают в Россию, являются известными производителями.

— Каждый российский дрон реально можно остановить еще на производственной линии. Нужна политическая воля этих стран. Если Кремль выбрал больше ударов, санкции должны работать и усиливаться, — заявил Зеленский.

Заявление президента прозвучало после очередной ночной атаки РФ. По словам Зеленского, этой ночью россияне запустили по Украине более 100 ударных дронов, почти 50 из них были реактивными.

Большинство беспилотников украинские военные сбили, но были и попадания.

В Киеве российские Шахеды несколько раз ударили по Южному мосту, а утром атаковали жилую многоэтажку. Один человек погиб.

В Херсоне россияне ударили по детскому саду, в Харькове — по продуктовому магазину. Также повреждены институт и критически важная инфраструктура.

Удары по многоэтажкам были в Краматорске и Сумах. Кроме того, под российскими обстрелами оказались Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Киевская, Полтавская и Ровенская области.

На момент заявления Зеленского было известно о четырех раненых в результате ночной атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 682-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.