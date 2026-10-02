Южный мост в Киеве 2 октября снова попал под удар. Оккупанты атакуют этот объект уже в третий раз за сутки.

О новом попадании в Южный мост сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Южный мост в Киеве подвергся атаке 2 октября: что известно

Утром 2 октября Виталий Кличко сообщил об очередном попадании в Южный мост.

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— Снова попадание в Южный мост. Экстренные службы направляются на место, — сообщил мэр столицы.

Позже Кличко сообщил об ограничениях движения по мостам столицы. По информации правоохранителей, Южный мост полностью перекрыли с обеих сторон для движения транспорта.

Также частично ограничили движение по одной полосе на мосту Метро с левого на правый берег.

На мосту Патона полностью ограничили движение транспорта с правого на левый берег.

Что известно о предыдущих атаках на Южный мост

Южный мост в Киеве в течение 1 октября несколько раз попадал под удар.

Сначала Виталий Кличко сообщил о двух попаданиях БпЛА вблизи опорной части Южного моста. После этого движение метро и наземного общественного транспорта через мост остановили.

Поезда зеленой линии метро временно курсировали только по подземным участкам Сырец — Выдубичи и Осокорки — Красный хутор, а автобусы № 22 и № 91 направили через Дарницкий железнодорожный мост.

Во время движения поезда около 11:30 через систему вентиляции в салон попала пыль из-за взрывной волны. Пассажиры и машинист не пострадали, стекла и конструкции вагона не были повреждены. Поезд доставили в электродепо для дополнительного осмотра.

После осмотра специалисты КП Киевавтошляхмист не обнаружили критических повреждений конструкций моста. Движение наземного общественного транспорта возобновили, автобусы №22 и №91 вернулись на привычные маршруты.

Вечером 1 октября Виталий Кличко сообщил о еще одном попадании БпЛА — на этот раз в дорожное полотно Южного моста.

По предварительной информации, были повреждены опора моста, отбойник, дорожное покрытие и бетонное защитное ограждение метро.

Работники метро обесточили пути. Движение поездов метро и наземного общественного транспорта через мост снова приостановили.

Автобусы №22 и №91 из-за перекрытия Южного моста снова направили через Дарницкий железнодорожный мост в обоих направлениях.

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, комментируя удары 1 октября, назвал атаку на Южный мост изменением правил игры в российско-украинской войне.

По его мнению, российская сторона, возможно, проверяет, способны ли реактивные ракеты Shahed нанести мосту повреждения, которые повлияют на его работу.

Денисенко отметил, что мост — прочная конструкция, и одного удара для его разрушения недостаточно, однако предположил, что целенаправленные удары в одну точку теоретически могут дать результат.

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