Росія атакувала Дніпро — сталася пожежа у багатоквартирному будинку.

Вибухи у Дніпрі 2 жовтня 2026 року: що відомо

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, Росія атакувала Дніпро, внаслідок чого сталася пожежа у багатоквартирному будинку.

Повідомляється, що з верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуюють людей.

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Триває рятувальна операція на місці ворожого удару у Дніпрі.

Інформацію щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що 2 жовтня РФ майже 20 разів вдарила дронами по Дніпропетровській області, є постраждалий.

Вдень 28 вересня прогриміли вибухи у Дніпрі, ворог атакував місто ударним безпілотником. Удар прийшовся по бізнес-центру, там спалахнула пожежа, загинули люди, також є поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 682-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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