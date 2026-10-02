Взрывы в Харькове прогремели днем 2 октября. Враг атаковал город управляемыми авиабомбами. Зафиксированы попадания в Слободском и Немышлянском районах, есть пострадавшие.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 2 октября: какие последствия

По словам городского головы, попадания вражеских КАБов произошли в Немышлянском и Слободском районах.

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— По уточненной информации Ситуационного центра, попадания вражеских КАБов произошли в Слободском и Немышлянском районах — в частные сектора. Один из вражеских КАБов попал в жилой дом. Есть пострадавшие. Обследование мест попаданий продолжается, — рассказал мэр.

Позже он добавил, что в одном из мест прилета — полностью разрушен жилой дом, под завалами которого может находиться человек.

По состоянию на 15:48 известно, что в Немышлянском районе есть погибший. Всего пострадали девять человек, среди них есть дети.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию о гибели человека в результате вражеской атаки КАБами по Харькову.

По его данным, в Слободском районе зафиксировали попадание между частными домами. Повреждено около 10 домовладений, офисные здания, учебное заведение, как минимум шесть автомобилей.

В Немышлянском районе есть попадание в частный дом. Повреждено еще около 10 домов рядом.

В 16:26 Синегубов уточнил, что известно о 17 пострадавших в результате удара российскими КАБами по Харькову, среди них — мальчик. 48-летний мужчина сейчас находится в операционной.

Напомним, 28 сентября российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В результате ударов в Киевском и Салтовском районах были повреждены жилые дома. Один из КАБов попал в многоэтажку.

Из-за российской атаки пострадали 43 человека, среди них 11 детей. Удалось спасти 32 человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 682-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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