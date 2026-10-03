В результате ночной атаки вражеских беспилотников на Гостомель в Бучанском районе Киевской области количество пострадавших возросло до четырех человек, среди которых есть восьмилетний ребенок.

Об этом сообщают руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко и ГСЧС Украины.

Атака на Гостомель в Киевской области: последствия 3 октября

Сначала стало известно о двух раненых местных жителях. В частности, 66-летний мужчина получил ожоги тела и закрытую травму живота. Его госпитализировали в местную больницу.

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Также в результате обстрела восьмилетняя девочка получила осколочное ранение нижней конечности.

Вскоре количество травмированных возросло еще на двух человек, получивших легкие повреждения. В частности, мужчина имеет ожоги головы, а женщина потерпела ушиб левого коленного сустава и острую реакцию на стресс.

Медицинскую помощь этим двум людям оказали непосредственно на месте происшествия, в госпитализации они не нуждались. Погибших в результате вражеского удара нет.

Ночью спасатели ликвидировали пожары, разгоревшиеся в двух складских и производственных помещениях в Бучанском районе.

В настоящее время подразделения ГСЧС продолжают разбор завалов и проливания конструкций для окончательного тушения огня.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 683-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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