Утром 3 октября российские войска нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по городу Изюм Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали пять человек, возникли пожары и разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщает Изюмская городская военная администрация.

Атака на Изюм 3 октября: какие последствия

Первые взрывы прогремели в 07:49. Российские войска применили ударные беспилотники, направив их по нескольким локациям Изюма.

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В частности, в районе ИПЗ вражеский дрон попал в складское помещение перерабатывающего предприятия, после чего вспыхнул пожар.

В районе Нижнего города зафиксировано повреждение оборудования и помещений местного предприятия. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены остекление и крыша многоквартирного жилого дома.

В юго-западной части города зафиксировано попадание в частном секторе, где разрушились и загорелись частные домовладения.

По состоянию на данный момент, известно о пяти пострадавших в результате утренних обстрелов. Всем раненым медики оказывают необходимую помощь.

Сейчас ликвидация последствий атаки продолжается, информация о масштабах разрушений дополнительно уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 683-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Изюмская ГВА

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