Атака на Изюм: ранены пять человек, повреждены дома и склады
- Российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по городу Изюм на Харьковщине.
- В результате атаки повреждены предприятия, частные и многоквартирные дома, пять человек получили ранения.
Утром 3 октября российские войска нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по городу Изюм Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали пять человек, возникли пожары и разрушения инфраструктуры.
Об этом сообщает Изюмская городская военная администрация.
Атака на Изюм 3 октября: какие последствия
Первые взрывы прогремели в 07:49. Российские войска применили ударные беспилотники, направив их по нескольким локациям Изюма.
В частности, в районе ИПЗ вражеский дрон попал в складское помещение перерабатывающего предприятия, после чего вспыхнул пожар.
В районе Нижнего города зафиксировано повреждение оборудования и помещений местного предприятия. Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены остекление и крыша многоквартирного жилого дома.
В юго-западной части города зафиксировано попадание в частном секторе, где разрушились и загорелись частные домовладения.
По состоянию на данный момент, известно о пяти пострадавших в результате утренних обстрелов. Всем раненым медики оказывают необходимую помощь.
Сейчас ликвидация последствий атаки продолжается, информация о масштабах разрушений дополнительно уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 683-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Изюмская ГВА