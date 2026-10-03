Утром в субботу, 3 октября, российские войска атаковали ударными беспилотниками Северный мост в Киеве.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Северный мост в Киеве под атакой: какие последствия 3 октября

— Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место, – уточнил мэр Киева.

Затем он добавил, что на Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.

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В результате российской атаки перекрыто движение общественного транспорта по Северному мосту в Киеве, сообщает Киевпасстранс.

Кличко уточнил, что ограничено движение с левого на правый берег.

В частности, задерживается движение автобусов №21, 73, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47.

Как определяется, движение автобусов № 21, 73, 101 организовано по маршруту:

Подольский мостовой переход – станция метро Почтовая площадь – Европейская площадь.

Северный мост играет важную роль в транспортной инфраструктуре столицы, связывая правобережные жилые районы Киева с большими левобережными жилыми массивами, среди которых:

Выгуровщина-Троещина;

Радужный;

Воскресенка.

Объект представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений. В его состав входят подходы к мостам через Днепр и Десенко, дорога на Трухановом острове, съезды на базу отдыха Днепровые волны, а также автостоянка.

Общая длина моста через реку Днепр составляет 816 м, тогда как длина моста через реку Десенко достигает 732 м.

Недавно Южный мост в Киеве попал под российскую атаку. Он был закрыт для движения автотранспорта и метро после нескольких волн ударов российских ударных беспилотников.

Отметим, что в течение 1-2 октября было зафиксировано пять попаданий в Южный мост. В частности, три попадания —1 октября, а еще два попадания — 2 октября.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 683-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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