СБУ поразила два российских истребителя на военном аэродроме в Адыгее — Су-35 и Су-34.

На военном аэродроме в Адыгее поражены Су-35 и Су-34

Служба безопасности Украины ночью атаковала военный аэродром Ханская в российской Адыгее, расположенный примерно в 500 км от Украины.

В результате удара беспилотниками Центра специальных операций Альфа СБУ были поражены два российских боевых самолета — многоцелевой истребитель Су-35 и истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Экспортная стоимость Су-35 оценивается примерно в $100 млн, а Су-34 — около $50 млн.

Кроме того, дроны СБУ атаковали склад боеприпасов, расположенный на территории военного аэродрома.

Оба пораженных самолета могут применять управляемые авиационные бомбы, которые российские войска используют для ударов по украинским позициям и населенным пунктам.

В СБУ подчеркнули, что продолжают наносить удары по военным объектам на территории РФ, чтобы ослабить способности России вести войну против Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что атака беспилотников на Республику Адыгея продолжалась всю ночь на 4 октября. Также были опубликованы фото и видео, на которых видно пролет дронов и пожар.

Фото: Минобороны России

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