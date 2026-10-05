Один человек погиб и шесть ранены в результате вечерней атаки на Харьков 4 октября.

О последствиях атаки сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на Харьков 4 октября: что известно

Сначала российские войска нанесли удар дроном по Киевскому району Харькова.

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По предварительным данным, там зафиксировали попадание в автомобиль. Информация о пострадавших не поступало.

Впоследствии враг атаковал двумя баражировочными боеприпасами типа Бандероль Индустриальный район. Сначала сообщалось об ударе по многоквартирному дому.

После уточнения информации стало известно, что в результате атаки на Харьков 4 октября в Индустриальном районе вспыхнули административное здание и два автомобиля.

Кроме того, повреждения получили около десяти многоквартирных домов.

Сейчас известно, что во время атаки на Харьков 4 октября один человек погиб. Еще шесть человек пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Окончательные последствия атаки на Харьков 4 октября выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 685-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.