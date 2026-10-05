Российские войска в ночь с 4 на 5 октября массированно атаковали Одесскую область.

О последствиях атаки сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер, ГСЧС и оперативный штаб Измаильской РГА.

Атака на Одесскую область 5 октября: что известно

По словам Кипера, удары пришлись на промышленную и портовую инфраструктуру, а также на дачный сектор Одесской области, после чего на нескольких объектах возникли масштабные пожары.

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В ГСЧС уточнили, что в результате атаки была повреждена промышленная инфраструктура. Тушение пожаров затрудняли высокая температура и повторные сигналы воздушной тревоги, из-за которых пожарным приходилось работать в сложных условиях.

Сильное задымление на месте одного из ударов стало причиной дополнительного обследования территории. Специалисты по радиационной, химической и биологической защите ГСЧС Одессы провели замеры, но опасных веществ не обнаружили. Радиационный фон также оставался в пределах нормы.

В то же время в другом районе Одесской области в результате попадания загорелись дачные дома. По информации оперативного штаба Измаильской РГА, в Вилковом во время ночного воздушного удара по гражданской инфраструктуре района был поврежден дачный дом.

К ликвидации пожаров и последствий атаки на Одесскую область привлекли более 90 пожарных ГСЧС и Ассоциации добровольных пожарных Украины. По состоянию на утро все пожары удалось потушить, но работы на местах ударов еще продолжаются.

По данным ОВА и спасателей, погибших и пострадавших в результате массированной атаки на Одесскую область 5 октября нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 685-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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