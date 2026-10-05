В ночь на 5 октября Россия атаковала Украину 205 беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 5 октября: что известно

Во время ночной атаки на Украину, которая началась с 18:00 4 октября, российские войска атаковали Украину 205 беспилотниками. В частности, использовались:

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ударные БпЛА типа Shahed

беспилотники Гербера;

Бандероль

дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 5 октября противовоздушная оборона сбила или подавила 172 вражеских БпЛА.

При этом попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы на 13 локациях. Еще на трех локакиях упали обломки сбитых целей.

В данный момент атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве находится около десяти вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 685-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.