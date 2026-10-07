Служба безопасности Украины задержала в Киеве местного жителя, который снял на видео позиции украинской противовоздушной обороны и распространил соответствующие кадры в Telegram.

СБУ задержала киевлянина за видео позиций ПВО

По данным СБУ, мужчина зафиксировал расположение Сил обороны через лобовое стекло своего автомобиля. Видеозапись он прислал подсанкционному блогеру, который ранее работал на телеканале Виктора Медведчука, а сейчас находится за пределами подконтрольной Украине территории.

СБУ викрила киянина, який «засвітив» столичну ППО у Телеграмі ➡️ https://t.co/1VneWv27KD https://t.co/KerB05pVN8 — СБ України (@ServiceSsu) October 7, 2026

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Проведенная по инициативе спецслужбы экспертиза установила, что обнародование информации о местоположении украинских военных могло нанести ущерб государственной безопасности.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности в условиях военного положения.

В случае доказательства вины мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Следственные действия проводились при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

В СБУ в который раз напомнили о запрете снимать и распространять материалы, которые могут раскрыть работу или расположение украинского ПВО. Также граждан призывают не публиковать фото и видео последствия российских ударов по военным объектам и критической инфраструктуре, если такие материалы могут содержать важную для врага информацию.

Спецслужба отмечает, что отслеживает случаи распространения подобных записей в сети и привлекает их авторов к ответственности.

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