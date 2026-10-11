Ночью и утром 11 октября россияне атаковали Днепр. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атаки на Днепр 11 октября: что известно

В результате ночного вражеского удара ранения получили 8-летняя девочка и 29-летняя женщина. Ребенок был госпитализирован. Ее состояние средней тяжести.

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Российский враг атаковал город беспилотниками. В одном районе повреждена многоэтажка, в другом — загорелись несколько складов с продуктами, грузовые и легковые автомобили.

На рассвете вражеский дрон попал во двор еще одной многоэтажки в Днепре. Взрывами повреждены окна и балконы, а также автомобили. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

По словам Александра Ганжи, ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 10 ударных БПЛА. В Синельниковском районе россияне целили по Дубовиковской общине. Там повредило частный дом. Пострадал один человек.

Напомним, что 4 октября россияне атаковали Днепр. Враг нанес удар по помещению компании связи.

2 октября Россия атаковала Днепр, в результате чего произошел пожар в многоквартирном доме.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 691-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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