Удар по Днепру 11 октября: четверо пострадавших, среди них двое 8-летних детей
- В результате ночной атаки на Днепр ранены двое детей, женщина и мужчина.
- Есть повреждения гражданской инфраструктуры и автомобилей.
- Утром русский дрон попал во двор другой многоэтажки.
Ночью и утром 11 октября россияне атаковали Днепр. Среди пострадавших есть дети.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атаки на Днепр 11 октября: что известно
В результате ночного вражеского удара ранения получили 8-летняя девочка и 29-летняя женщина. Ребенок был госпитализирован. Ее состояние средней тяжести.
Российский враг атаковал город беспилотниками. В одном районе повреждена многоэтажка, в другом — загорелись несколько складов с продуктами, грузовые и легковые автомобили.
На рассвете вражеский дрон попал во двор еще одной многоэтажки в Днепре. Взрывами повреждены окна и балконы, а также автомобили. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
По словам Александра Ганжи, ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 10 ударных БПЛА. В Синельниковском районе россияне целили по Дубовиковской общине. Там повредило частный дом. Пострадал один человек.
Напомним, что 4 октября россияне атаковали Днепр. Враг нанес удар по помещению компании связи.
2 октября Россия атаковала Днепр, в результате чего произошел пожар в многоквартирном доме.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 691-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Днепропетровская ОВА