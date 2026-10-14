Массированный ракетно-дроновый удар России по украинской энергетике свидетельствует о том, что Кремль не считает заявления президента США Дональда Трампа достаточно сильными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последствия массированной российской атаки в ночь на 14 октября.

Зеленский об атаке на Украину 14 октября

По словам президента, российские войска сознательно нанесли масштабный удар по украинской энергетике, несмотря на заявленную президентом США инициативу о прекращении атак на энергетические объекты.

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Зеленский подчеркнул, что масштаб обстрела свидетельствует о нежелании Москвы выполнять договоренности по деэскалации.

— Удар абсолютно сознательный и показателен по своим масштабам — такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления президента Америки сильными, — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия упустила возможность деэскалации и выбрала продолжение войны.

Он призвал Соединенные Штаты и международных партнеров жестко отреагировать на российскую атаку.

— Мы просим Америку и всех в мире, кто не закрывает глаза на реальность, отреагировать, и отреагировать жестко, — отметил глава государства.

Он обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом усилить санкционное давление на Москву.

Зеленский сослался на закон Линдси Грэма, который недавно приняли и подписали и который предусматривает инструменты для ужесточения санкций против РФ.

Президент также призвал американскую сторону предоставить Украине дополнительные пакеты ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

По мнению Зеленского, у Соединенных Штатов достаточно инструментов, чтобы усилить давление на Россию и приблизить окончание войны.

— Мир может наступить только благодаря силе, и мы просим Америку вспомнить этот принцип Рейгана, — подчеркнул президент.

Массированный удар по Украине 14 октября: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 14 октября российские войска применили 167 средств воздушного нападения, в том числе 39 ракет и 128 беспилотников разных типов.

Основными направлениями удара стали Киев, Киевская и Харьковская области.

Россия запустила 39 ракет типов Искандер-М, KN-23, С-400, Циркон и Оникс с территории Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей РФ.

Также враг задействовал 128 беспилотников, среди которых Shahed, Бандероль, Дань-Т, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия. Из общего количества БпЛА 77 были реактивными.

По состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 119 воздушных целей, в том числе четыре ракеты и 115 беспилотников, из которых 59 — реактивные.

Попадания ракет и ударных дронов зафиксировали в 22 местах, а падение обломков сбитых целей — в восьми.

Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированного обстрела как минимум 600 тыс. человек остались без электричества. Президент не исключил дальнейшего увеличения количества отключений.

По его словам, повреждения зафиксировали на 26 объектах электроэнергетического комплекса Украины и четырех объектах нефтегазового комплекса.

В результате атаки есть погибшие и раненые.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 694-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.