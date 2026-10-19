Удар по ст. м. Черниговская: Кличко сообщил, когда возобновят движение метро
- К возобновлению станции метро Черниговская привлекли более 70 специалистов.
- Ремонт поврежденных путей и контактного рельса близится к завершению.
После вражеских обстрелов на станции метро Черниговская в Киеве продолжаются восстановительные работы. К ликвидации последствий атаки были привлечены более 70 специалистов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Восстановление метро Черниговская: что известно
Движение поездов между станциями Лесной и Академгородок планируют восстановить сегодня вечером, однако поезда пока идут мимо поврежденной станции без остановки.
На станции Черниговская уже убрали разбитые стекла и строительный мусор. Железнодорожники завершают ремонт поврежденных путей и контактного рельса, а также восстанавливают системы электроснабжения и управления движением поездов.
Именно эти работы самые сложные. Они продолжаются с ночи, отметил Виталий Кличко.
Мэр также отмечает, что из-за постоянных воздушных тревог работникам приходится прерывать работу и идти в укрытие. Это влияет на темпы обновления инфраструктуры.
Когда возобновят движение поездов метро
По плану движение поездов между станциями Лесная и Академгородок должны возобновить сегодня вечером. В то же время поезда будут курсировать без остановки на станции Черниговская до завершения ее ремонта.
Для улучшения транспортного сообщения из-за повреждений инфраструктуры метро, на маршрутах № 1-М и № 118 увеличили количество автобусов.
В частности, на временный маршрут №1-М добавили:
- три автобуса, которые будут курсировать между станциями метро Лесная и Дарница;
- 12 автобусов, которые будут курсировать от станции метро Лесная до станции Дворец спорта.
Это должно помочь пассажирам добраться до центральной части города и уменьшить нагрузку на станцию метро Дарница.