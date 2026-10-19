После вражеских обстрелов на станции метро Черниговская в Киеве продолжаются восстановительные работы. К ликвидации последствий атаки были привлечены более 70 специалистов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Восстановление метро Черниговская: что известно

Движение поездов между станциями Лесной и Академгородок планируют восстановить сегодня вечером, однако поезда пока идут мимо поврежденной станции без остановки.

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На станции Черниговская уже убрали разбитые стекла и строительный мусор. Железнодорожники завершают ремонт поврежденных путей и контактного рельса, а также восстанавливают системы электроснабжения и управления движением поездов.

Именно эти работы самые сложные. Они продолжаются с ночи, отметил Виталий Кличко.

Мэр также отмечает, что из-за постоянных воздушных тревог работникам приходится прерывать работу и идти в укрытие. Это влияет на темпы обновления инфраструктуры.

Когда возобновят движение поездов метро

По плану движение поездов между станциями Лесная и Академгородок должны возобновить сегодня вечером. В то же время поезда будут курсировать без остановки на станции Черниговская до завершения ее ремонта.

Для улучшения транспортного сообщения из-за повреждений инфраструктуры метро, ​​на маршрутах № 1-М и № 118 увеличили количество автобусов.

В частности, на временный маршрут №1-М добавили:

три автобуса, которые будут курсировать между станциями метро Лесная и Дарница;

12 автобусов, которые будут курсировать от станции метро Лесная до станции Дворец спорта.

Это должно помочь пассажирам добраться до центральной части города и уменьшить нагрузку на станцию ​​метро Дарница.

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