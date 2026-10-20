Повреждено более 10 могил военных: в Ровно россияне атаковали кладбище
В Ровно российский беспилотник ударил по кладбищу, на котором похоронены украинские военнослужащие. Более 10 могил повреждены в результате атаки.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль во вторник, 20 октября.
Россияне ударили БпЛА по кладбищу в Ровно
— Для врага сегодня нет разницы, куда бить: по школам, университетам, жилым домам или складам с одеждой. По живым украинцам или мертвым, — отметил Александр Коваль.
Глава ОВА назвал удар по кладбищу “очередным проявлением цинизма и пренебрежения ко всему человеческому” со стороны РФ.
По словам главы ОВА, сегодня российские войска также нанесли удар по торговому центру в Ровенской области. По предварительным данным, ранения получили три человека, двоих из них доставили в больницу.
— Есть возгорание. Продукты горения активно распространяются, поэтому призываю жителей окрестных домов закрыть окна, — написал он.
Напомним, в ночь на 20 октября российские беспилотники атаковали Ровенскую область. Из-за ударов во многих населенных пунктах региона возникли перебои с электроснабжением.
В частности, проблемы со светом зафиксировали в Дубенском районе. Позже электроснабжение было восстановлено. В жилой зоне в результате российской атаки выбило окна.
Фото: Ровенская ОВА