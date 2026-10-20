В Ровно российский беспилотник ударил по кладбищу, на котором похоронены украинские военнослужащие. Более 10 могил повреждены в результате атаки.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль во вторник, 20 октября.

Россияне ударили БпЛА по кладбищу в Ровно

— Для врага сегодня нет разницы, куда бить: по школам, университетам, жилым домам или складам с одеждой. По живым украинцам или мертвым, — отметил Александр Коваль.

Глава ОВА назвал удар по кладбищу “очередным проявлением цинизма и пренебрежения ко всему человеческому” со стороны РФ.

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По словам главы ОВА, сегодня российские войска также нанесли удар по торговому центру в Ровенской области. По предварительным данным, ранения получили три человека, двоих из них доставили в больницу.

— Есть возгорание. Продукты горения активно распространяются, поэтому призываю жителей окрестных домов закрыть окна, — написал он.

Напомним, в ночь на 20 октября российские беспилотники атаковали Ровенскую область. Из-за ударов во многих населенных пунктах региона возникли перебои с электроснабжением.

В частности, проблемы со светом зафиксировали в Дубенском районе. Позже электроснабжение было восстановлено. В жилой зоне в результате российской атаки выбило окна.

Фото: Ровенская ОВА

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