Сегодня, 22 октября, во время воздушной тревоги раздалось несколько мощных взрывов в Виннице.

Об этом сообщает журналистка ICTV.

Взрывы в Виннице 22 октября

Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении российских ударных дронов. Над городом была слышна активная работа противовоздушной обороны.

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– Винница под атакой. В городе работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях к отбою тревоги, – написал в соцсетях мэр Винницы Сергей Моргунов.

Напомним, что 12 октября российские дроны атаковали производственный комплекс Roshen в Виннице. На объекте произошел пожар. К счастью, никто не пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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