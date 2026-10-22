В Виннице раздаются мощные взрывы: работает ПВО
Сегодня, 22 октября, во время воздушной тревоги раздалось несколько мощных взрывов в Виннице.
Об этом сообщает журналистка ICTV.
Взрывы в Виннице 22 октября
Воздушные силы ВСУ предупреждали о приближении российских ударных дронов. Над городом была слышна активная работа противовоздушной обороны.
– Винница под атакой. В городе работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях к отбою тревоги, – написал в соцсетях мэр Винницы Сергей Моргунов.
Напомним, что 12 октября российские дроны атаковали производственный комплекс Roshen в Виннице. На объекте произошел пожар. К счастью, никто не пострадал.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.