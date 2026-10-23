Во время ночной атаки на Украину армия РФ применила беспилотники разных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась с 18:00 22 октября.

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С тех пор защитники неба зафиксировали пуски 176 ударных БпЛА типа Shahed (92 из которых были реактивными), Гербера, дронов-имитаторов типа Пародия из районов российских Брянска, Шаталова, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского, что в пока захваченном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 23 октября противовоздушная оборона сбила или подавала 140 вражеских БпЛА типа Shahed (68 из которых реактивные), Гербера, дронов других типов.

Еще 10 ударных беспилотников остается в воздухе, поэтому боевая работа продолжается.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на 13 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 703-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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