Россия массово обстреляла одну из тепловых электростанций ДТЭК.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Удар по ТЭС

Сообщается, что в результате удара тепловая электростанция прекратила генерацию электроэнергии. Взрывами существенно повреждено оборудование.

Сейчас смотрят

С начала полномасштабного вторжения России теплоэлектростанции ДТЭК потерпели вражеские удары более 230 раз.

Вечером 8 сентября Россия осуществила несколько волн атак на одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Станция приостановила генерацию электричества.

18 августа россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Объект получил значительные повреждения и полностью прекратил генерацию электроэнергии. Среди работников станции никто не пострадал, однако оборудование получило существенные разрушения.

17 августа российские войска атаковали одно из предприятий ДТЭК Энерго – шахту в Днепропетровской области. В результате атаки погиб работник предприятия, еще один получил ранение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 703-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.