Поздним вечером 22 октября и утром 23 октября прогремели взрывы в Полтаве. Есть повреждения гражданской и критической инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьякивнич.

Взрывы в Полтаве 22-23 октября: что известно

В частности, в 22:25 Виталий Дьякивнич сообщил о взрывах в Полтаве. Через полчаса отметил, что российские ударные беспилотники атаковали объект железнодорожной инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших.

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Утром 23 октября, по словам главы ОВА, в Полтавской общине зафиксировано падение дрона на открытой территории. Взрывной волной повреждены близлежащие дома, сооружения и линия электропередач. Предварительно люди не пострадали.

22 октября прогремели взрывы в Кременчуге в Полтавской области. Российский беспилотник атаковал здание частной телерадиокомпании. Там возник пожар.

15 октября российские ударные дроны атаковали Полтаву. Вражеский беспилотник упал недалеко от школы. Дети и персонал находились в укрытии и не пострадали. В результате атаки три человека получили ранения.

Взрывы в Полтаве прогремели с утра 5 сентября, когда враг атаковал город реактивными беспилотниками. Дрон попал в складское помещение одного из предприятий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 703-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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