Вражеская атака на Синельниково Днепропетровской области произошла в субботу, 24 октября. В результате атаки дронов пострадали многоэтажка и магазин, трое погибших.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на Синельниково 24 октября: какие последствия

— Три человека погибли, по меньшей мере восемь получили ранения. Россияне ударили беспилотником по Синельниково, — рассказал сначала глава ОВА.

По его словам, в результате атаки на Синельниково сегодня вспыхнул пожар на четвертом этаже многоэтажки. Повреждены магазин и автомобили.

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Позже Ганжа уточнил, что в результате атаки на Синельниково пострадали 12 человек. Пятеро пострадавших находятся в больнице. Две женщины и мужчина — в тяжелом состоянии. Сейчас их оперируют. После этого их доставят в областную больницу в Днепре.

Напомним, в результате атаки дронов на Покровскую громаду Днепропетровской области 11 октября погиб ребенок. Еще двое детей получили ранения, их госпитализировали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 704-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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