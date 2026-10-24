В Одесской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 7 км.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Землетрясение в Одесской области 24 октября: где зафиксировали толчки

По информации сейсмологов, подземные колебания зарегистрировали 24 октября 2026 года в 13:30:43 по киевскому времени.

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Источник землетрясения имеет координаты 45,94 градуса северной широты и 29,13 градуса восточной долготы. Он расположен на территории Арцизской громады Болградского района Одесской области.

В Главном центре специального контроля отнесли землетрясение к категории неощутимых. Такие слабые колебания могут регистрировать специальные приборы, однако люди обычно их не чувствуют.

Напомним, 22 сентября в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 4,2. Его эпицентр находился в Мачуховской громаде Полтавского района.

Сообщений о разрушениях или пострадавших в результате тех подземных толчков не поступало.

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